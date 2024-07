Rita Maestre contra Roro, la creadora de contenido que cocina para su novio: "Ese modelo no lo quiero para mí"

A cambio de tanto trabajo ha conseguido cerca de 3 millones de seguidores en TikTok y más de 47 millones de 'me gustas' . La polémica está servida, ya que sus 'haters' están contra ella por ser tan servicial con su novio. Unos la ensalzan, otros la critican y hay gente que la ve como una tendencia sociológica de un tipo de feminidad que nada tiene que ver con el feminismo.

La creadora de contenido se ha defendido de las críticas : "Hay gente muy amable que lo entiende como un medio personaje, que realmente no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio". Además, su novio siempre ha dicho que la ha apoyado en todo momento.

En 'Todo es mentira', R ita Maestre ha hablado en directo sobre esta creadora de contenido y lo primero que ha dejado claro es que está haciendo un personaje: "Ella muestra un personaje que no tiene que ver con su vida en la realidad, pero al hacerlo está entrando en el debate social sobre lo que las mujeres hacemos o dejamos de hacer".

Rita Maestre ha subrayado que nunca ha querido señalar a Roro ni cargar contra ella: "Nunca he sido partidaria del señalamiento a las mujeres por no hacer nada, lo que digo es que ese modelo no lo quiero para mí. Tengo el derecho a disentir y a discutir que sea un modelo bueno para mí, para mis hijas, para mis amigas y para las mujeres".