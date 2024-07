Ignacio González defiende el recurso de la defensa de Begoña Gómez contra Peinado: "El juez se tiene que guiar por la ley"

En 'Todo es mentira', el magistrado Ignacio González Vega, ha despejado todas las dudas sobre los dos preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal que no existen , pero que ha utilizado el juez Peinado para citar a Pedro Sánchez. El magistrado lo ha tenido claro y ha dado con la solución.

Ignacio González ha señalado que podría tratarse de un error a la hora de redactar la citación : "Me parece que es un error de transcripción. Probablemente, a la hora de transcribir las notas del magistrado por parte de alguno de los funcionarios del juzgado, haya trascrito erróneamente algunos de los apartados de los artículos que se citan".

Ignacio González ha subrayado que el juez Peinado no puede hacer este tipo de cosas porque no tiene la libertad para realizarlas: "El juez de instrucción no tiene libertad para hacer lo que quiera, se tiene que guiar por la ley y en este caso por la ley de enjuiciamiento criminal".