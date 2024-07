Ese es el dinero que han recaudado las monjas rebeldes en 15 días, aunque todavía está muy lejos, ya que la cifra que piden son 20.000 euros. Sin embargo, la asociación para la que piden dinero no aparece en el Registro Nacional del Ministerio del Interior . Hace ya un mes que anunciaron que habían formado esa asociación.

Cristina Olmo ha comunicado que el ministerio está investigando esa asociación : "Lo que ahora mismo está haciendo el ministerio es comprobar que su asociación no es una asociación terrorista o que produzca algún tipo de desorden público. Nos dicen que en cuanto comprueben eso ya aparecerá en la página web".

Por otro lado, la periodista ha preguntado a la abadesa en qué situación se encuentran y ha explicado que están en muy mala situación económica: "No saben absolutamente nada. Cada vez que ellas intentan comunicarse con el Arzobispado de Burgos no les contestan y que no les están pagando ni los suministros ni ningún tipo de deuda ni ningún tipo de pago".