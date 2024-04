Tensión entre Ábalos y Margallo ante la posible dimisión de Pedro Sánchez: ''Si tienes indicios, denuncia''

'Todo es mentira' ha abordado el tema de la carta de Pedro Sánchez con Margallo en plató y Ábalos ha entrado en directo

Los dos políticos han protagonizado un tenso encuentro debido a la diferencia en sus opiniones.

La sorprendente reflexión de Risto Mejide sobre el contenido de la carta de Pedro Sánchez: "¿No es machista?"

La carta de Pedro Sánchez dirigida a la ciudadanía en la que ponía sobre la mesa su posible dimisión continúa generando todo tipo de opiniones en lo que a la actualidad política se refiere.

'Todo es mentira' ha abordado el tema con la presencia de José Manuel García Margallo en plató y, a su vez, José Luis Ábalos ha entrado en directo y ambos han protagonizado un tenso encuentro debido a la diferencia en sus opiniones.

Ábalos se ha refería a la opinión de Margallo como ‘’hipótesis de ciencia ficción de Cuarto Milenio’’ y le pedía algo al eurodiputado del PP después de que este sacase el tema de las maletas de Delfi, por el rescate misterioso de Plus Ultra: ‘’Tú eres un hombre serio que crees en la justicia y en las sentencias, todo lo de las maletas, no hay ningún caso, ningún testimonio ni nada de nada que hable de las maletas’’.

Margallo contestaba al exministro del PSOE: ‘’¿Hubo un rescate o no a una compañía que se llama Plus Ultra que no había obtenido un préstamo de ningún banco por 465 millones de euros? ¿Hubo un rescate a una compañía que se llamaba Plus Ultra que tenía un solo avión, pérdidas acumuladas de más de tres millones y que tampoco había tenido acceso al crédito?’’.

Por su parte, el exministro respondía: ‘’Sí y muchas otras tantas empresas. Yo no formaba parte de esa comisión’’, afirmaba Ábalos sobre el rescate a Plus Ultra.

‘’Si hay unos indicios de que puede haber alguna irregularidad en un Estado de derecho, se investiga’’, reprochaba Margallo y Ábalos reaccionaba: ‘’¿Pero quién establece los indicios? Los jueces ¿no? Pues si tienes indicios, denuncia. No creo que seas capaz porque no haces el ridículo así’’.

José Luis Ábalos apoya incondicionalmente a Pedro Sánchez

Risto Mejide tildaba de ‘’dramático’’ el tweet que ha publicado Ábalos en sus redes sociales en apoyo a Pedro Sánchez y el exministro se pronunciaba al respecto:

‘’Ocurre no solo en España, si no del mundo, tenemos países que han pasado por eso y yo creo que ahí no hablo únicamente de la ultraderecha, si no de la propia derecha convencional democrática que ha sido víctima de esta polarización’’.