La carta de Risto Mejide a Pedro Sánchez tras su mensaje a la ciudadanía: "No me gusta verte así"

"Querido Pedro, estimado Presi, amado líder... He recibido tu misiva como cualquiera de los 47 millones de españoles que tienen Twitter, con una extraña mezcla entre la sorpresa y la preocupación. Por un lado, te veo compungido, cabizbajo e incluso me atrevería a decirte que circunspecto, no me gusta verte así, presi. ¿Merece la pena te preguntas? y yo no lo sé, no me imagino lo que debe ser vivir en palacio, viajar en Falcon, desplazarme todo el día con coche oficial de aquí para allá, codearme con los poderosos y tener hasta una enorme casa de vacaciones y todo esto, pagado por los españoles".