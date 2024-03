Un total de 119 millones de la UE devueltos provoca un choque entre Gobierno y Junta por las guarderías: lo analizamos en 'TEM'

El Gobierno y la Junta de Andalucía están en una seria disputa por la devolución de 119 millones de euros de la UE que iban destinados a crear nuevas plazas en guarderías de 0 a 3 años. Estas ayudas son finalistas e incompatibles con el modelo público-privado andaluz de guarderías. Al no poder destinarlas a plazas ya creadas, tendrá que procederse a su devolución.

Además, añade que ese modelo que está dando resultado "es incompatible con la interpretación que ha hecho el Gobierno de España de la aplicación de unos fondos europeos". Por lo tanto, "hemos decidido no aplicar esos fondos europeos". En cuanto a por qué esas ayudas no van a la educación pública, Javier señala que ofertan "125.000 plazas y se han cubierto 102.000. Nos sobran 23.000 plazas que las ofertamos pero no son cubiertas".