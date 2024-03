Juan Marín, sobre la posible marcha de Adrián Vázquez al PP: "Está más cerca de lo que parece"

La frase de Adrián Vázquez ha sido la siguiente: "A día de hoy, no hay nada". El programa de Cuatro le ha preguntado algunas otras cosas referidas a la información dicha anteriormente y el exsecretario de Ciudadanos no ha respondido absolutamente nada.

Por otro lado, Juan Marín, exvicepresidente de la Junta de Andalucía y este martes presente en la tertulia de 'Todo es mentira', ha señalado que Adrián Vázquez está "mucho más cerca del PP de lo que parece". "Lo conozco personalmente y es un tío extraordinario. Hemos formado parte del mismo proyecto político, pero en la última etapa no coincidimos mucho".

Y Juan Marín ha explicado que cuando planteó en Andalucía la posibilidad de llevar unas listas conjuntas a las elecciones andaluzas, "se nos dijo que no. Parecía que no era la postura más adecuada y que no era razonable. Todo el mundo lo hubiera visto positivo en Andalucía que hubiéramos ido en esa lista conjunta".