Nuria asegura que, tras ver los ritos que ocurrían dentro de esas cenas Alpha, decidió no volver a asistir a ninguna celebración más: “Cogí tal pánico que decidí no volver, ni con ayuda ni sin ayuda”, aseguraba.

“Cuando dejé de asistir, me insistieron, me llamaban con teléfonos ocultos… Me encontraban por la calle y era como si me quisieran cazar. Me ocasionaba ansiedad hasta tal punto que tuve que medicarme”, afirmaba Nuria, sobre su calvario tras decidir irse de esas cenas Alpha.