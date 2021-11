'Todo es verdad' (24/11/2021), completo en HD

Los datos de coronavirus de El Palmar de Troya sorprenden bastante. La incidencia acumulada es mayor que en Alemania y es de 2.048 por cada 100.000 habitantes. Un 50% no está vacunada y son muchos los que tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio. El programa se desplaza hasta allí para hablar con los vecinos y el alcalde e intentar descubrir qué se esconde detrás de esas cifras tan alarmantes.



El denunciante en cuestión es Aitor Guisasola, quien ha intervenido en directo en nuestro programa para explicarse. “Le quería decir que no se tome la querella a broma. Cuando vaya a los tribunales no le va a resultar tan divertido”, le decía el abogado a Risto Mejide.



“Usted ha incitado al odio contra personas que, dentro de la legalidad y respetando sus legítimos derechos, han decidido no vacunarse”, decía el abogado. “Será el juez quien determine la validez de los argumentos y mis abogados quienes contesten a la demanda”, decía el presentador.