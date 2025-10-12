Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (12/10/2025)

Fiesta Nacional con ausencias y tensión

La ayuda entra en Gaza entre ruinas

Felipe VI ha presidido el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre. Un año más, la crispación política se ha trasladado a la tribuna de la Fiesta Nacional, con el plantón del líder de Vox, Santiago Abascal, al monarca y los abucheos de los ciudadanos al presidente del Gobierno. Tras la recepción en el Palacio Real, Pedro Sánchez se ha saltado la tradición de los corrillos y se ha ido antes de terminar el besamanos.

Israel espera la liberación de los rehenes de Hamás este lunes a primera hora. También la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirigirá a la Knéset (Parlamento israelí) antes de viajar a la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij para supervisar la firma de su plan de paz. Este domingo, 170 camiones con ayuda humanitaria han entrado en una Franja de Gaza en ruinas en la que se siguen recuperando cadáveres de entre los escombros.