Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (11-10-2025)

La DANA Alice abandona Murcia mientras avanza hacia Castellón, Tarragona y Baleares

La situación de inestabilidad causada por la DANA Alice ya ha pasado de largo por la Región de Murcia sin causar daños personales, mientras avanza el riesgo de lluvias fuertes y persistentes por las regiones del norte del Mediterráneo, especialmente en Baleares, Castellón y Tarragona. Protección Civil ha enviado esta tarde una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca, Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución" por las lluvias intensas que se prevé que puedan caer en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido este sábado el aviso naranja a todo el archipiélago, después de que haya descargado "con más virulencia de la esperada" en Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera, que había bajado a amarillo a primera hora de la tarde se ha reactivado el naranja horas después ante los "fenómenos observados".

Primer amanecer en Gaza tras el acuerdo de paz y el alto el fuego

Por primera vez desde que comenzó el conflicto, los gazatíes despertaron este sábado sin ataques israelíes sobre la Franja. La calma marca el inicio de la primera fase del proceso de paz, que por el momento se está cumpliendo según lo previsto. El acuerdo contempla la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás o la entrega de sus restos. Fuentes oficiales calculan que solo unos 20 continúan con vida. La liberación podría completarse antes del plazo de 72 horas, entre el domingo y el lunes a las seis de la mañana.