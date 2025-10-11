Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (11-10-2025)

La DANA Alice causa inundaciones graves en Murcia

La DANA Alice causa inundaciones graves en Murcia

ver-programa-completo-noticias-cuatro-17-marzo-2025-edicion-mediodia-israel-rompe-alto-fuegoLa noche ha sido “larga y dura” en los municipios en torno al Mar Menor, donde la DANA Alice ha dejado lluvias torrenciales. Durante la madrugada, se han acumulado hasta 180 litros por metro cuadrado en San Javier. Este sábado por la mañana, preocupa la situación en Los Alcázares por las inundaciones causadas por el desbordamiento de las ramblas. El Ejecutivo murciano ha elevado el nivel de alerta del Plan Inunmur a 2 y se llegó a requerir la movilización de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya presencia finalmente no ha sido necesaria por la evolución mejorable en el temporal en la zona.

Primer amanecer en Gaza tras el acuerdo de paz y el alto el fuego

Por primera vez desde que comenzó el conflicto, los gazatíes despertaron este sábado sin ataques israelíes sobre la Franja. La calma marca el inicio de la primera fase del proceso de paz, que por el momento se está cumpliendo según lo previsto. El acuerdo contempla la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás o la entrega de sus restos. Fuentes oficiales calculan que solo unos 20 continúan con vida. La liberación podría completarse antes del plazo de 72 horas, entre el domingo y el lunes a las seis de la mañana.