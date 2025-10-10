Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (10/10/2025)

Desalojen la zona: la frase más escuchada en las zonas afectadas por la DANA Alice

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 por su "papel en defensa de la democracia"

Desalojen la zona: la frase más escuchada en las zonas afectadas por la DANA

Desalojos por precaución, festivales suspendidos, árboles caídos y aulas cerradas. Son las primeras consecuencias del aviso rojo activado en Murcia y el sur de Alicante. En esas zonas, 'Alice' está descargando con fuerza y puede dejar hasta 180 litros por metro cuadrado.

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz

Se acabó la incertidumbre, el premio Nobel de la paz no es, al menos este año, para Donald Trump. María Corina Machado, el azote de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, ha sido la elegida. El Comité del Nobel destaca su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia en Venezuela. El premio no ha gustado por igual a todo el mundo.

¿Pueden expulsar a nuestro país de la OTAN?

Es el deseo de Donald Trump, pero ¿pueden hacerlo? Les contamos qué dice el articulado de la Alianza Atlántica y si hay precedentes.