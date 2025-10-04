Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (04/10/2025)

Clamor propalestino en las calles

El aviso de Donald Trump a Hamás

Miles de personas han salido este sábado a las calles de muchas ciudades españolas para mostrar su respaldo a Palestina y exigir el fin del genocidio en Gaza. En Madrid se han dado cita cerca de 100.000 manifestantes y en Barcelona ha habido unos 70.000 ciudadanos, según la Guardia Urbana. Protestas contra Israel y en apoyo a la flotilla también en Roma, París y Londres. En la capital británica, más de 300 personas han sido detenidas en otra movilización de apoyo al grupo ilegalizado Acción Palestina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere demoras en las negociaciones y así se lo ha advertido este sábado a Hamás. El mandatario republicano no desea que un retraso ponga en peligro su plan y agradece a Israel que haya parado temporalmente los bombardeos en Gaza, como le había pedido tras el anuncio de la milicia palestina. Por otra parte, el Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, ha denunciado que desde la madrugada del sábado se han producido al menos 93 bombardeos israelíes que han dejado 70 fallecidos en el enclave palestino.