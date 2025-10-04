Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (04/10/2025)

Hamás aceptaría el plan de Donald Trump, con condiciones

El anuncio de Hamás de que liberará a los 48 rehenes, una veintena estarían vivos, para llegar a un alto en fuego en Gaza es la noticia del día. El plan de Donald Trump para acabar con la masacre ya tiene el 'sí' en otro segundo punto: Hamás aceptaría entregar la administración de Gaza a tecnócratas independientes palestinos. Un paso para el optimismo que deja muchas incógnitas como qué pasa con el desarme de la milicia o con la retirada total de Israel. Hamás quiere conversaciones directas. Pese a su comunicado, las bombas han seguido cayendo sobre la Franja, donde han muerto siete personas.

Reacciones en todo el mundo al anuncio de Hamás. España asegura que es un paso para avanzar hacia la paz y reitera el llamamiento a las partes para comprometerse con el fin de la violencia, además de su apoyo a la solución de los dos estados. El primero en reaccionar ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había prometido el infierno si la milicia no aceptaba su plan. Y lo ha celebrado en su red social, convencido de que puede haber una paz duradera a solo unos días de que se cumplan dos años de los atentados del 7 de octubre.