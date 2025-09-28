Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (28/09/2025)

Alerta roja por lluvias este lunes en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia

La alerta en Comunidad Valenciana coincide con dos nuevas manifestaciones para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así lo ha informado en una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, en el que también ha establecido el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante. Asimismo, Emergencias ha activado el aviso amarillo por tormentas en las tres provincias.

Dos manifestaciones han salido desde Paiporta (Valencia) y València de forma simultánea para "dejar claro y patente" que continúan exigiendo la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, once meses después de que el 29 de octubre las inundaciones asolaran la provincia de Valencia, dejando 229 fallecidos. "Es el máximo responsable de la muerte de 229 personas".

Ambas protestas confluirán en el Pont de la Solidaritat, "un símbolo del pueblo valenciano que la cruzó para ofrecer ayuda en un acto de desobediencia civil y solidaridad".