Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (28-09-2025)

Detenido un joven de 21 años por el asesinato con arma blanca de una mujer en Sevilla

Ucrania sufre otro ataque masivo por parte del ejército ruso

ver-programa-completo-noticias-cuatro-17-marzo-2025-edicion-noche-menor-detenido-badajoz-agrede-nueva-educadoraAtaque masivo contra Ucrania. Rusia ha empleado cerca de 600 drones y medio centenar de misiles. La ofensiva ha durado 12 horas. Kiev se ha llevado la peor parte. Hay al menos cuatro muertos, entre ellos una niña de 12 años, y mas de 40 heridos. Zelenski asegura que los ataques iban dirigidos a poblaciones y no a objetivos militares. Por su parte, Polonia ha cerrado temporalmente el espacio aéreo y ha desplegado varios cazas tras el bombardeo a la capital de la vecina Ucrania.

Un joven de 21 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03:10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la calle Tigris.