Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (21/09/2025)

Funeral por Charlie Kirk en Arizona, EEUU

Fuerte temporal en el noreste peninsular

El litoral catalán se encuentra en alerta naranja, al igual que la Comunidad Valenciana y Baleares, por las intensas precipitaciones. Un desprendimiento de tierra ha paralizado el funicular de Sant Joan en la montaña de Montserrat, en Barcelona, provocando que los Bomberos hayan tenido que rescatar a 27 personas atrapadas. Por fortuna, sin ningún herido. Las lluvias en Cataluña también han obligado a retrasar y cancelar vuelos en El Prat.

El multitudinario funeral del activista ultraconservador asesinado Charlie Kirk ha arrancado entre medidas de seguridad extremas en el estadio de Glendale, en Arizona. Se calcula una asistencia al memorial de 100.000 personas, aunque la capaidad del estadio es de 60.000. Se ha habilitado otro recinto próximo para aquellos que no hayan podido acceder. De hecho, miles de seguidores han pasado la noche haciendo cola para asegurarse una plaza en la despedida de Kirk. Intervendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente, JD Vance, y la viuda del activista, Erika Kirk.