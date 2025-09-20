Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (20/09/2025)

Desplome térmico inminente y dos incendios forestales activos en Galicia

Fallos en las pulseras antiagresores: la ministra de Igualdad habla de bulos

Desplome térmico inminente y dos incendios forestales activos en Galicia

Último fin de semana del verano, todavía abrasador hoy en casi toda España y con temperaturas de más de 36 grados. Este domingo se acentúa un descenso térmico que será aún mayor en la jornada del lunes. A la espera de la ansiada lluvia, Galicia vuelve a sufrir el azote del fuego con dos incendios forestales, uno en Lugo y otro en Ourense, que han removido los peores recuerdos del pasado agosto. De ambos focos, es el de Pantón, con 2.000 hectáreas calcinadas, el que más preocupaba. Aunque sigue activo, la población no corre peligro.

Fallos en las pulseras antiagresores: la ministra de Igualdad habla de bulos

El Gobierno mantiene que no hubo mujeres desprotegidas por los fallos en las pulseras de maltratadores durante el cambio de empresas encargadas de los sistemas de vigilancia telemática. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, habla hoy de bulos y desinformaciones. No especifica a qué se refiere, pero su Ministerio niega que los dispositivos se compren en AliExpress. Por otra parte, hay testimonios, por ejemplo a esta casa, de víctimas de violencia de género y de extrabajadores responsables de su seguimiento telemático denunciando errores que, según estas voces, sí comprometieron la seguridad de las mujeres.