Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (20/09/2025)

Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"

Continúa la polémica por las pulseras de control telemático de maltratadores

Compartir







Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas "también" fueron "genocidio al más alto nivel".

Así ha respondido a la prensa en el Despacho Oval tras ser preguntado por el informe de una comisión de investigación de la ONU que ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

"¿Alguien cometió genocidio el 7 octubre? ¿Qué opinas? Fue genocidio al más alto nivel. Fue asesinato, genocidio, llámalo como quieras. Pero a bebés los partieron por la mitad. Les cortaron brazos, la cabeza. Supongo que eso también es genocidio", ha dicho.

Continúa la polémica por las pulseras de control telemático de maltratadores

La Fiscalía General del Estado ha negado que las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores dejaran desprotegidas a las víctimas, puesto que los dispositivos funcionaron «en todo momento».

Sin embargo, extrabajadores encargados de hacer el seguimiento a las mujeres amenazadas denuncian que sí había numerosos fallos en los dispositivos tras el cambio de empresas adjudicatarias.