Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (17/09/2025)

Carros de Gedeón avanza por ciudad de Gaza tras alcanzar 150 objetivos desde el martes

Donald Trump inicia en carroza su segunda visita a Reino Unido

Israel sigue avanzando en ciudad de Gaza

Carros de Gedeón avanza por Ciudad de Gaza. 150 objetivos alcanzados desde el martes. También hospitales. Israel ha habilitado una segunda carretera para facilitar la huida forzosa de sus habitantes. El aviso lo ha dado a través de unos panfletos lanzados por el aire: sólo tienen dos días para salir de la ciudad.

La seguridad ha obligado a ocultar al público la mayoría de los actos oficiales. Porque las protestas contra el presidente de Estados Unidos han precedido su llegada y prometen acompañarle durante toda su estancia. Según lo previsto, Trump va a firmar acuerdos tecnológicos mil millonarios para renovar la "relación especial" entre los dos países.