Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (17/09/2025)

Reino Unido recibe a Donald Trump con una carroza dorada y una exclusiva ceremonia militar

La ciudad de Gaza va a ser destruida en menos de 48 horas

Compartir







Reino Unido recibe a Trump con los lujos de un rey

La era Trump dicta que al presidente estadounidense hay que tratarle igual o mejor que a un rey, sin complejos. En carroza dorada, con toda la pompa británica, le han brindado un desfile por dentro del castillo de Windsord y no por el pueblo, como sería tradición. Mientras, en el centro de Londres, se concentran protestas en contra del mandatario estadounidense.

La ciudad de Gaza va a ser destruida en menos de 48 horas

El cielo de ciudad de Gaza asusta estos días. Aviso en formato papel y también en forma de código QR que indica las rutas temporales para evacuar a la población hacia el sur. Israel divide la Franja en distintas zonas y marca en color rojo las peligrosas, las que va a arrasar, y de las que hay que huir. Muchas de esas vías se han colapsado.