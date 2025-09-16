Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (16/09/2025)

Las fuerzas israelíes conquistan la ciudad y van reduciendo el espacio de supervivencia para los gazatíes

Detenido el capitán del barco que abordó a un buque vigués frente a las costas de Mauritania

Compartir







Las fuerzas israelíes conquistan la ciudad de Gaza

La toma de la ciudad de Gaza ha comenzado. Con artillería pesada las fuerzas israelíes conquistan la ciudad y van reduciendo el espacio de supervivencia para los gazatíes. Mientras siguen los ataques, el éxodo de cientos de miles de personas al sur de la Franja continúa. Algunos han tenido que volver al no encontrar sitio físico para quedarse.

Detenido el capitán del barco que abordó a un buque vigués

Un gigante de 5.500 toneladas se lleva por delante al pesquero y lo arrastra durante varios minutos. Se investigan las causas. Hay cinco mauritanos desaparecidos y entre los que sí han sido rescatados hay tres españoles y están fuera de peligro. El capitán del buque agresor y el primer oficial están detenidos, pero la embarcación, con sustitutos a bordo, sigue con sus labores.