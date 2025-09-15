Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (15/09/2025)

El Gobierno pide excluir a representantes de Israel de todas las competiciones deportivas

El Gobierno, decidido a liderar la presión internacional a Israel, pide excluir a representantes del país de todas las competiciones deportivas después de la presión popular de ayer que suspendió el fin de fiesta de La Vuelta. Improvisaron el podio en un garaje subidos a neveras. Donde España sí tiene voz y voto es en Eurovisión. RTVE se plantea no participar en el Festival si Israel concursa.

"Estoy agotada mentalmente". Así ha anunciado a sus seguidores la decisión de retirarse temporalmente tras siete años de inagotable trabajo. Es la última, pero ni mucho menos la única artista que decide darse un tiempo para desconectar de la exposición pública y cuidar su salud mental.