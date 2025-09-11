Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (11/09/2025)

Estados Unidos pone precio a la cabeza del asesino de Charlie Kirk

Tres personas han muerto y 70 han resultado heridas en la explosión de un camión en México

El FBI pide colaboración ciudadana y asegura que el tirador aparenta edad universitaria. Se escabulló de la azotea desde donde disparó, en pleno campus de la Universidad de Utah, mientras el activista daba una charla en la que se desató el caos. Un solo disparo ha bastado para acabar con su vida. Y lo hizo con un rifle de alta potencia.

Tres personas han muerto y 70 han resultado heridas en la explosión de un camión cisterna lleno de gas en México. Un siniestro que ha colapsado una de las zonas con más tráfico de la capital. Siguen investigando qué ha pasado. El conductor ha sobrevivido y tenía todos los permisos de conducción en regla.