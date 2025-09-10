Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (10/09/2025)

Disturbios en Francia bajo el movimiento llamado 'Bloqueemos todo'

El movimiento 'Bloqueemos todo' está provocando disturbios. No solo en París sino también en otras ciudades como Lyon y Marsella, atascando autopistas y vías principales ante la inestabilidad e incertidumbre política. Piden la dimisión de Emmanuel Macron. El nuevo primer ministro, el tercer jefe de Gobierno en menos de un año, tampoco gusta a los franceses.

La exconsejera de la DANA, Salomé Pradas, declaró ante la jueza que ella no dio instrucciones el día de la DANA, sino que fueron los técnicos. Hoy, salen a la luz los audios de ese día y demuestran que ella sí tomó decisiones sobre el momento y la forma en la que se debía de enviar la alerta a los ciudadanos.