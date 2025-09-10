Algunos afrontan el reto por primera vez y otros lo repiten con fuerza y esperanza

Enfermos de ELA piden ampliar el proyecto que les brinda un asistente personal en Andalucía: "Es un consuelo"

Compartir







Santiago de CompostelaEmocionante llegada la que se ha vivido hoy en la plaza del Obradoiro. Decenas de personas con ELA terminaban allí un simbólico Camino de Santiago. Su intención, hacer visibles las barreras a las que se enfrentan. “Necesitamos ayuda. Se aprobó la ley, pero no llega la ayuda, no llegan los fondos y estamos un poco desamparados y necesitamos que se investigue porque no hay cura”, lamenta una mujer, según informa Sara Baos y Nuria Freneda.

La plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela se ha llenado de sonrisas. Es la ilusión de estos pacientes de ELA que recorren el Camino de Santiago para visibilizar las barreras que deben confrontar.

"Esto te llena las pilas para el resto del año ya”, afirma un joven

Algunos pacientes de ELA afrontan el reto por primera vez y otros lo repiten con fuerza y esperanza. “Es el segundo año que hago el camino y esto te llena las pilas para el resto del año ya”, confiesa un joven. “Es el quinto año que hacemos el camino”, añade una mujer. Acaban de terminar y ya están pensando en repetir al año que viene.

Son días intensos de convivencia que crean lazos entre ellos. “Somos una familia, hacemos muchos amigos y nos lo pasamos muy bien”, destaca el joven. Pero también cumplen sueños. Porque, a pesar de que la ley salió adelante, todavía no han notado el cambio.

En medio de toda esa alegría, algunos se encuentran con la tristeza de no poder caminar junto a los amigos que su enfermedad se ha llevado. “En el último año, desde que hice el camino del año pasado, se me han ido una varios amigos”, afirma el joven. Ellos han superado un camino. "Estoy emocionadísima porque era un sueño y lo he cumplido”, reconoce una mujer. Pero siguen luchando en el más duro: la lucha contra la ELA.