Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (10/09/2025)

Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia

Drones rusos han violado el espacio aéreo de Polonia durante la madrugada. La primera agresión de las fuerzas de Putin a un territorio OTAN ha sido condenada por los países aliados. La OTAN avisa de que defenderá cada centímetro de su territorio. ¿Estamos más cerca de que la guerra de Ucrania se extienda a Europa?

Enfrentamientos durante la jornada de protestas en Francia

80.000 policías están desplegados por todo el país para tratar de minimizar las acciones violentas. Sólo esta mañana ha habido más de medio centenar de sabotajes, la mayoría en transportes. Al menos 200 personas han sido ya detenidas. El movimiento llamado 'Bloqueemos todo' surgió a través de la redes sociales contra los recortes del ya exprimer ministro francés.