Logo de cuatrocuatro
Logo de Noticias CuatroNoticias Cuatro
A la carta
Programas completos

Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (10/09/2025)

Con Alba Lago Noticias Cuatro 2025 Mediodía 10/09/2025
Las noticias, de la mano de Alba Lago

  • Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia y el país declara el nivel máximo de alerta

  • Enfrentamientos y sabotajes durante la jornada de protestas en Francia

Compartir

Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia

Drones rusos han violado el espacio aéreo de Polonia durante la madrugada. La primera agresión de las fuerzas de Putin a un territorio OTAN ha sido condenada por los países aliados. La OTAN avisa de que defenderá cada centímetro de su territorio. ¿Estamos más cerca de que la guerra de Ucrania se extienda a Europa?

Enfrentamientos durante la jornada de protestas en Francia

80.000 policías están desplegados por todo el país para tratar de minimizar las acciones violentas. Sólo esta mañana ha habido más de medio centenar de sabotajes, la mayoría en transportes. Al menos 200 personas han sido ya detenidas. El movimiento llamado 'Bloqueemos todo' surgió a través de la redes sociales contra los recortes del ya exprimer ministro francés.

PUEDE INTERESARTE
Temas