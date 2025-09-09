Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (09/09/2025)

Seis comunidades siguen en alerta por el fuerte temporal

Ataque contra la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza

El fuerte temporal continúa en el litoral mediterráneo

Seis comunidades siguen hoy en aviso. Lo peor en Baleares, que vive sus horas más críticas. Podrían caer hasta 140 litros en tres horas. Estaremos en los puntos más conflictivos de este temporal que dicen los meteorólogos es sólo un avance de lo que nos espera.

Un dron ha impactado contra uno de los barcos de la expedición que está atracada en Túnez. Aseguran que el ataque no les detendrá y zarparán hacia Gaza para llevar ayuda y denunciar la matanza de Israel. Afortunadamente, no ha habido heridos. Mientras, el primer ministro israelí ha ordenado la evacuación de la ciudad de Gaza.