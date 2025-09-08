Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (08/09/2025)

Las autoridades creen que los dos asaltantes de Jerusalén procedían de la Cisjordania ocupada

Vuelta al cole con veto a las pantallas hasta en siete Comunidades Autónomas

Tiroteo en Jerusalén

En hora punta, a plena luz del día, ráfagas de disparos en Jerusalén. Seis muertos, uno de ellos es español. Se trata de Yaakov Pinto, melillense. Las autoridades creen que los dos asaltantes, que fueron abatidos, procedían de la Cisjordania ocupada. Mientras, la aviación israelí siega los edificios altos. Aseguran que son utilizados por Hamás.

Vuelta al cole con veto a las pantallas

Así empieza el curso en muchos coles: restringiendo pantallas y volviendo a apostar por el cuaderno y el boli. Ocho millones de alumnos hoy han vuelto a las aulas. Algunos con más suerte que otros. En algunas zonas afectadas por la DANA el curso ha empezado en barracones y aulas prefabricadas.