Cuatro de los siete docentes fijos se estrenan por primera vez en CEIP Valeixe

PontevedraPrimer día de cole para los alumnos, pero también para muchos profesores que se estrenan en la docencia después de obtener su plaza, según informa Hildegard Romero. Es el caso de Carlota Vázquez, quien con 27 años ha preparado la llegada de sus alumnos en su primer día de plaza propia. “Siempre vas a tener esos nervios al principio y la verdad que este año aún más”, confiesa la maestra del CEIP Valeixe. Entre las novedades que se encuentran al llegar está la normativa de las pantallas.

Cuatro de los siete docentes fijos, que tiene este pequeño colegio de Pontevedra, se estrenan por primera vez. “Son compañeros que aportan, tienen muchas ganas de aprender y eso no sólo es enriquecedor para el alumnado, sino también para nosotros”, confiesa Yolanda Feijóo, la directora del centro.

"Es como ir de frente y sin frenos”, sostiene Raúl, profesor del centro

Los nervios se palpan entre los profesores muy jóvenes en centros como el de Acañiza, en Pontevedra. Para todos ellos es su primer día de clase después de aprobar la oposición. “Lo pensamos. Es como ir de frente y sin frenos”, reconoce Raúl Cameselle, profesor del centro.

Raúl, de 24 años, es otro de los maestros que por primera vez en su vida da clases: “Hay nervios, pero claro, con unas ganas tremendas de empezar y que lo pasen bien aquí estos chiquillos”. También Yolanda, 34 años y tutora de Infantil ,se estrena hoy como directora del colegio. “Muchísimas ganas de innovar”, afirma ella.

El centro solo tiene 40 alumnos de Infantil y Primaria agrupados por ciclos. Una cifra que no importa, ya que nada les asusta a estos jóvenes profesores que están dispuestos a darlo todo.