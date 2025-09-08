Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (08/09/2025)

Un joven español está entre las víctimas mortales de un tiroteo en Jerusalén

Alberto Núñez Feijóo ha pedido proporcionalidad en las respuestas a Israel

Tiroteo en una parada de autobús en Jerusalén

En plena hora punta, en Jerusalén este, dos asaltantes palestinos abrían fuego. Seis personas han muerto, una de ellas un joven melillense, Yakoob Pinto. Vivía en Israel y se acababa de casar. Casi a la misma hora, Pedro Sánchez presentaba nueve medidas para frenar al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Y lo ha hecho hablando de holocausto, exterminio y genocidio.

Feijóo pide proporcionalidad en las respuestas a Israel

Feijóo ha pedido proporcionalidad en las respuestas a Israel desde el programa de Ana Rosa. Desde ahí, ha comentado sus bailes, cánticos y referencias a la famosa frase de Isabel Díaz Ayuso 'me gusta la fruta'. Además, ha desvelado que habló con el rey de su ausencia en la apertura del año judicial.