Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (07/09/2025)

La vegetación "ha amortiguado" al autocar volcado en Santa Susanna

El jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Pep Colàs, ha explicado este domingo que el autocar volcado por la mañana en Santa Susanna (Barcelona), que ha dejado dos heridos graves y uno menos grave, ha caído por un terraplén cubierto de vegetación, lo que "ha amortiguado" la caída.

En declaraciones en el polideportivo de Pineda (Barcelona) donde se ha atendido psicológicamente a los afectados, ha dicho que el vehículo se ha desplazado unos 30 metros hasta el punto donde ha volcado lateralmente, después de no girar en una curva a la izquierda, y que todos los pasajeros estaban fuera del vehículo al llegar los servicios de emergencia.

Al menos 87 muertos, incluidos cinco por malnutrición, según el balance diario del Gobierno gazatí

Al menos 87 personas han muerto y 409 han resultado heridas en ataques israelíes durante las últimas 24 horas, según el balance oficial publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza.

Esta cifra incluye cuatro cuerpos recuperados de entre los escombros y llegados a los hospitales durante la jornada del sábado pese a haber fallecido con anterioridad, así como cinco muertos por malnutrición, incluidos tres menores de edad, con lo que son ya 387 las muertes por falta de alimentos, incluidas las de 138 niños.