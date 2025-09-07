El periodista Iñaki Gabilondo es el protagonista del tercer encuentro de 'Cangrejos Albinos', que se puede ver en Mediaset Infinity

Nuestra compañera Ángeles Blanco ha charlado con el periodista, que dejaba una profunda reflexión sobre la situación política actual

Tras las charlas con la deportista olímpica Gemma Mengual o el chef Ángel León, la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco ha recibido como tercer invitado de ‘Cangrejos Albinos’, el espacio creado por los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) en colaboración con Mediaset España, a una de las voces más influyentes del periodismo de este país: el periodista Iñaki Gabilondo.

El Auditorio de Jameos del Agua, en Lanzarote, acogió la noche del sábado 6 de septiembre el tercer encuentro de 'Cangrejos Albinos', un ciclo de charlas organizadas por Mediaset España en colaboración con los centros de arte, cultura y turismo de la isla canaria. Puede verse de manera íntegra en la plataforma digital Mediaset Infinity.

La profunda reflexión de Iñaki Gabilondo sobre la situación política actual

Nuestra compañera Ángeles Blanco ha charlado con el periodista Iñaki Gabilondo, que dejaba esta reflexión sobre la situación política actual: "La democracia es una herramienta fundamental que está oxidada y que se tiene que activar".

"Los problemas están desbordando el recetario de los partidos políticos porque han quedado anticuados. El PSOE y el PP tienen obligación de concertar posiciones para abordar los asuntos más importantes porque si no son, sencillamente, insuperables", afirmó el donostiarra.

Próximos encuentros

Tras Iñaki Gabilondo, el sábado 25 de octubre, el ciclo culminará con Elsa Punset, filósofa, divulgadora y experta en inteligencia emocional, que abordará en 'Educar las emociones' la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.