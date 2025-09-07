Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (07/09/2025)

Aumentan a 387 los palestinos muertos de hambre por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

España condena el ataque ruso con más de 800 drones que ha afectado a la sede del Gobierno ucraniano

Compartir







Aumentan a 387 los palestinos muertos de hambre por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este domingo a 387 los palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado difundido a través de Facebook que durante las últimas horas se han confirmado otros cinco decesos por esta causa, tres de ellos en menores de edad.

España condena el ataque ruso con más de 800 drones que ha afectado a la sede del Gobierno ucraniano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado este domingo su condena al ataque perpetrado en las últimas horas por las Fuerzas Armadas rusas con más de 800 drones y que ha afectado a la sede del Gobierno ucraniano.

"Condeno con firmeza el ataque aéreo de Rusia a Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, que vuelven a causar muertes de civiles, niños incluidos, y han dañado la sede central del gobierno en Kiev", ha publicado Albares en su cuenta en X.