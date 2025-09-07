Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (06/09/2025)

Se declaran nuevos incendios en Castilla y León

Nuevos incendios en Castilla y León, donde los trabajadores forestales han salido a protestar para exigir a la Junta, además de dimisiones, más medios para que se les reconozca como bomberos forestales. Se ha declarado un fuego en Zamora y otro en Salamanca.

Cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición un día después de la apertura del año judicial más tensa que se recuerda. La oposición califica de golpe definitivo a la imagen de la democracia que estuviera presente un fiscal general procesado.

Por otro lado, Pedro Sánchez considera un insulto a las víctimas de la Guerra Civil las palabras del portavoz del PP, Miguel Tellado, quien ha asegurado que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".