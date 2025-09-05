Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (05/09/2025)

Israel bombardea en Gaza los edificios altos porque asegura que Hamás se refugia en esos bloques

Hallan con vida a un alemán dado por muerto en el accidente del funicular de Lisboa

Israel bombardea edificios altos en Gaza

Israel bombardea en Gaza los edificios altos. Un bloque de 14 pisos se ha derrumbado en segundos mientras los gazatíes, que viven en tiendas en las calles, huyen de la humareda. Según Israel, lo que queda de Hamás se refugia en los edificios altos. Lo han hecho justo después de que el ministro de defensa israelí amenazara con "abrir las puertas del infierno” en la Franja.

Novedades en el accidente de Lisboa

Hallan con vida a un alemán dado por muerto en el accidente del funicular de Lisboa. Lo habían dado por muerto pero está ingresado en un hospital en estado grave. El Gobierno portugués ha encargado una investigación independiente y externa para determinar si el mantenimiento era el adecuado.