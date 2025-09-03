Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (03/09/2025)

Feijoo no va a acudir a la apertura del año judicial donde el fiscal general del Estado coincidirá con el rey

Conmoción en Venecia por la película que narra la historia de una niña asesinada en Gaza

Tensión institucional. Alberto Núñez Feijoo no va a acudir a la apertura del año judicial, donde el fiscal general del Estado coincidirá con el rey y con los jueces del Tribunal Supremo que le juzgarán. El Partido Popular lamenta que la situación procesal del fiscal coloque al monarca en este contexto de tensión institucional.

Quien pide ayuda a los servicios de emergencias, justo antes de morir, es una niña de cinco años atrapada en un coche con su familia. El vehículo quedó destrozado tras un ataque del Ejército israelí. La madre dio su consentimiento para que el mundo escuchara su grito de ayuda. Hoy le han rendido homenaje mostrando su foto en un estreno que ha sido recibido con 22 minutos de aplausos.