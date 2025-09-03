Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (03/09/2025)

Estados Unidos eleva la tensión con Venezuela tras matar a 11 personas en una operación militar

China muestra músculo militar en el mayor desfile de su historia reciente

Estados Unidos eleva la tensión con Venezuela

Estados Unidos eleva la tensión con Venezuela con una operación militar en aguas del mar Caribe. El objetivo era una supuesta lancha con narcos que ha dejado 11 muertos. Trump asegura que son terroristas del llamado Tren de Aragua. Nicolás Maduro ha acusado al país de usar imágenes falsas y la inteligencia artificial.

China saca músculo en el mayor desfile de su historia

Tropas perfectamente coordinadas desfilando en la plaza de Tiananmén han desfilado en un despliegue de sus fuerzas aéreas con los últimos modelos de aeronaves y los misiles intercontinentales de última generación. Todo con Putin y el norcoreano Kim Jong-un como invitados estelares.