Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (02/09/2025)

Siguen buscando al autor del tiroteo en Alfafar

Cuatro heridos en un ataque en el sureste de Francia

Los agentes siguen buscando al autor del tiroteo en Alfafar. Al parecer, el agresor habría huido con un joven tras disparar tres veces a un hombre. Los vecinos aseguran que todo sucedió después de una disputa por una plaza de aparcamiento. El primo de la víctima ha enseñado las imágenes de los hechos.

Cuatro heridos en un ataque en el sureste de Francia. Un hombre armado con un cuchillo ha atacado a cinco personas en el interior de un hotel en Marsella. Armado con un gran cuchillo ha amenazado después a quienes estaban en la calle. Varios policías vestidos de paisano lo han acorralado y lo han reducido disparando contra él.