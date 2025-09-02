Las declaraciones del alcalde provocaban la reacción de la oposición exigiendo responsabilidades

Tinajo¿Paga un ayuntamiento canario habitaciones de hotel a maltratadores para que no sean detenidos? El alcalde de Tinajo (Lanzarote), Jesús Machín, se ha metido en un buen lío por cómo lo expresó en el pleno. En sus palabras durante un pleno del ayuntamiento parecía admitir que el consistorio pagaba hoteles a presuntos agresores. Ahora, ha pedido disculpas, según informa Montse Ávila y Ana Verdejo.

“Pues la Policía lo que hace me llama y me dice 'oye, tenemos este problema, tenemos esta situación. Y yo les dijo 'mira, que vayan al hotel, que hay un acuerdo especial de precio para estas cosas, pero si una vez que se deja el hotel, la Policía impone la denuncia de oficio, que es lo que he querido aclarar", añade.

Machín insiste en que se trata de una confusión

El pasado 28 de agosto, el alcalde de Tinajo dijo unas palabras que provocaron revuelo en el mundo de la política. "Cuando existe un conflicto de violencia de género, la Policía me llama y me dice 'Suso, tenemos un problema. O a este hombre se le busca de alejarlo de esta mujer o hay que detenerle. Hay hijos por el medio'. Y yo les digo 'nada, pues como lo hemos hecho otras veces, que vayan al hotel'".

Los socialistas aseguran que no se trata de una confusión, sino una gestión improvisada. La versión de Machín hoy es otra. El alcalde dice que sus palabras fueron malinterpretadas. “Nunca se ha dejado a un agresor en el hotel, solo se ha dejado a las víctimas”. Pero esta respuesta ha llegado tarde. Las declaraciones del alcalde provocaban la reacción de la oposición exigiendo responsabilidades.

Para el PSOE se trata solo de una gestión improvisada que no protege a las víctimas

“Esas afirmaciones son una negligencia institucional ante la violencia machista y pone en riesgo la vida de la mujer”, subraya Begoña del Pino Hernández, portavoz del PSOE en Tinajo. Pero Jesús Machín insiste en que solo se trataba de una confusión. “¿Qué pasa? Que en el pleno, pues la verdad que venía ya bastante molesto con las acusaciones que me estaban haciendo sin ser de este tema y ahí fue donde me confundí", confiesa antes de señalar que su prioridad es la protección de la mujer.

Para el PSOE se trata solo de una gestión improvisada que no protege a las víctimas y minimiza su sufrimiento. “El alcalde no tiene potestad para decidir si detiene o deja en libertad", resalta Begoña del Pino Hernández. Y exigen explicaciones sobre el uso de dinero público destinado a financiar esas habitaciones además de un cambio de protocolos ante casos de violencia machista.