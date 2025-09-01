Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (01/09/2025)

Los españoles se enfrentan al síndrome postvacacional tras volver a la rutina
Al menos 800 muertos en un terremoto de magnitud seis en Afganistán
Llega el síndrome postvacacional tras volver de vacaciones
España está dividida entre los que hoy penan por terminar sus vacaciones y los que agradecen cierta rutina y hábitos. Hablaremos del síndrome postvacacional en uno de los días del año donde millones de españoles se incorporan al trabajo desde sus vacaciones con unos síntomas que, pese a no corresponder a una enfermedad, sí son reales.
800 muertos en un terremoto de magnitud seis en Afganistán
Un fuerte temblor de magnitud seis ha derribado edificios enteros en el este del país. Los equipos de rescate buscan supervivientes bajo los escombros, usando sus propias manos, sin apenas medios y con el temor a que nuevas réplicas hagan que el desastre sea aún mayor.