Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (14/07/2025)

Tercera noche de disturbios en Torre Pacheco con nuevas escenas de violencia

Un terremoto se ha sentido en 300 localidades de siete provincias de Andalucía y el Levante

Compartir







Tercera noche de disturbios en Torre Pacheco

Grupos de violentos han destrozado un local de kebab a pesar de la presencia policial. La tercera noche acaba con la detención de dos de los responsables de la paliza a un vecino de la localidad. Ese fue el detonante de este episodio de violencia. Una situación que según el ministro del Interior sólo tiene un culpable.

Un terremoto sacude a Almería

Almería se ha despertado hoy temblando. La culpa, un terremoto de magnitud 5,4 frente a sus costas. No hay heridos y los daños materiales no son graves. El seísmo se ha sentido en 300 localidades de siete provincias de Andalucía y el Levante. Y las réplica no paran. Los sismólogos advierten, esta repetición es normal pero puede ser también el preámbulo de un terremoto más fuerte.