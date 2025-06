Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (22/06/2025)

EEUU entra en la guerra de Irán con ataques a sus instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo

Pedro Sánchez responde a Aznar que "solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta madrugada que el Ejército ha atacado tres instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordo, esta última de especial importancia estratégica, alcanzada con bombas de alta penetración, en lo que se trata de la incorporación del país al conflicto que estalló hace nueve días entre Israel y la república islámica, una decisión que el mandatario ha defendido como una medida de fuerza para obligar a Irán a aceptar sus términos sobre el programa nuclear de la república islámica.

"Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní", anunciaba el mandatario en torno poco antes de las 02.00 de la madrugada de este domingo (hora en España peninsular y Baleares) en su cuenta de su plataforma Truth Social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al expresidente José María Aznar que "solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan", en referencia a una entrevista concedida por el exlíder popular al diario 'El Mundo' en la que ha mencionado la capacidad de Sánchez para "alterar unas elecciones generales".

"Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?. No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen", ha expresado Aznar en un momento de la entrevista.