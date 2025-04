Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (15/04/2025)

Esta Semana Santa continúa pasada, no solo por agua, si no por fuertes nevadas y granizo. En pleno mes de abril lugares como Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, el puerto de Pajares o la Sierra de Madrid están cubiertos de blanco. Hay avisos por nieve en Asturias, Huesca y León y las lluvias han vuelto a mojar las procesiones en Sevilla, algunas no han podido salir. Para esta noche se espera lo peor, con nevadas copiosas y más granizo que puede afectar a la circulación.