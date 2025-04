"Ese día volvía de pasear, de andar por el Retiro y oí una voz detrás de mí que decía: 'Hola, señor'. Y cuando me di la vuelta, giré la cabeza, y recibí el disparo. Y a partir de ese momento, pues ya mis recuerdos son confusos porque perdí la conciencia, la recuperaba a ratos, pero ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en la UCI", ha relatado.