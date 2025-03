Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (18/03/2025)

Hay una veintena de ríos en nivel rojo, decenas de vecinos desalojados y hay tres personas desaparecidas en Andalucía . Los vecinos de Málaga han abandonado las casas y han suspendido las clases. Lo mismo en pueblos de Córdoba. Hay una veintena de carreteras cortadas, entre ellas la AP-4. Es tanta el agua caída estos días que los pantanos no paran de desaguar.

Benjamín Netanyahu ha atacado varios puntos de Gaza con el visto bueno de Donald Trump. De nuevo, el horror ha vuelto a sus calles y a sus hospitales. Tel Aviv sostiene que Hamás no ha cumplido con su parte porque no ha liberado a más rehenes. Así, advierte que la operación no se va a quedar sólo en los bombardeos.