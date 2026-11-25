Código 10 25 NOV 2026 - 03:51h.

Pilar Rahola asegura que recibe muchos mensajes de odio en sus redes sociales: "No puedo explicar la cantidad de barbaridades"

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Pilar Rahola se ha sentado como colaboradora en 'Código 10' donde ha contado algunos de los mensajes de odio que ha recibido en sus redes sociales, incluso que ha ganado el juicio contra una persona relacionado con esto.

Tras protagonizar un tensísimo momento con Álvaro López al salir el tema de Gaza en la mesa de debate y las dos posturas opuestas entre él y Pilar Rahola, la colaboradora ha querido decir algo: "¿Cuánto se puede hacer un debate tranquilo con el tema de Israel y de Oriente Medio sin que nos caiga encima, a los que tenemos otra opinión una cultura permanente de la cancelación? Hace 30 años que sigo este tema, tengo argumentos y datos, igual no te gustan, pero es imposible en España este debate, probablemente, tú y yo hemos protagonizado la herida que hay que hay en este tema, pero entended una cosa, los que hemos tenido una posición diferente hemos sido criminalizados".

Y quería decir algo ante esto: "Te voy a dar un dato que no sabe nadie. El otro día gané un juicio con un tipo, uno de los muchos que he tenido, que pedía tranquilamente en Twitter que me degollaran y por suerte le cae cárcel, por suerte ha funcionado porque, evidentemente, era cultura de odio. Bueno, no sé si irá porque le han caída 15 meses, pero ahí está. No te puedo explicar la cantidad de barbaridades... en otros temas todos tenemos opinión, pero en este tema se prohíbe tener una opinión diferente, yo lo he vivido". Y Nacho Abad reaccionaba: "Me gusta la noticia de que un tío que ha dicho que degollaran a Pilar vaya a la cárcel".

"Lo que acabamos de vivir aquí no es el debate que se necesita sobre esto, tú tienes una opinión muy clara, todo el mundo lo sabe, pero existe una política de cancelación también cuando, a los que pensamos que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, no se nos puede callar llamándonos antisemitas", decía Soraya Rodríguez.