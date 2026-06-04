¡Estreno de temporada! 'Viajeros Cuatro' se traslada a Singapur: el miércoles a las 23:00h, en Cuatro

Viajeros Cuatro 04 JUN 2026 - 13:52h.

¡No te pierdas el gran estreno!

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¡Vuelve 'Viajeros Cuatro'! En el estreno de su nueva temporada el programa se traslada hasta Singapur, la ciudad del futuro. Se trata del país más pequeño del sudeste asiático, una antigua isla de pescadores que ha crecido hasta convertirse en una de las economías más prosperas del mundo.

Descubre todo sobre el país en el que conviven hasta cuatro culturas diferentes, no te pierdas el próximo programa el miércoles a las 23:00h, en Cuatro.