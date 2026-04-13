Iker Jiménez desvela por qué nunca ha hecho publicidad integrada en 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte

Cuarto Milenio 13 ABR 2026 - 00:20h.

Iker Jiménez reflexiona sobre la ausencia de publicidad integrada en sus programas

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Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana haciendo alusión al partido de la NBA que ha presenciado recientemente: “Menudo espectáculo”. Al hilo de esto, el conductor de ‘La nave del misterio’ revela la razón por la cual nunca ha hecho publicidad integrada ni en ‘Cuarto Milenio’ ni en ‘Horizonte’, programas que presenta en Cuatro.

“Espero que no me maten, pero lo puedo contar porque es una cosa muy digna y muy lógica que proporciona beneficios a la cadena y a uno que está a este lado y seguro que muchos, tanto los que alaban el programa como los que no, se han preguntado eso de por qué nunca Iker hace publicidad en el programa”, comienza a decir Iker al respecto.

Iker Jiménez habla de la razón por la cual no hay publicidad integrada en el programa

“Las marcas publicitarias son las que nos permiten a un medio privado, que no vive de los impuestos comunes, salir adelante. Entonces uno tiene que afinar la estrategia para que eso no sea chirriante, sino que sea auténtico. Así se ha hecho en esta casa siempre, pero a mí no es que no me gustase, es que no me veía”, cuenta Iker.

“Hace falta mucho ingenio para que ustedes vean que eso es autentico, no que uno lo haga por el simple hecho publicitario, sino que tiene un sentido. Yo no lo hecho, Carmen tampoco, en un contexto que es lógico en la cadena”, añade Iker, y le llama la atención el sentimiento que tuvo al ver cómo se manejaba la publicidad en ese partido de la NBA que dice haber visto.